Биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к коронавируса

Профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова заявила, что стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции формируется лишь у 7-8% переболевших.

— У нас есть люди, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них нет антител к коронавирусу. Таких пациентов около семи-восьми процентов, — цитирует Баранову РИА «Новости». — Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19.

У нас есть суперлюди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других заболевших конвалесцентной плазмой, что и делается.

Все это следствие простой вещи, что люди разные и по-разному переносят заболевание. Ученые выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19.

Специалист объяснила, что у многих переболевших нет антител к коронавирусу. Это значит, что организм справился с инфекцией за счет выработанных интерферонов, поэтому антитела не выработались и, соответственно, не возник иммунитет к COVID-19. При этом количество антител может быстро снижаться, и у таких переболевших вновь возникает риск заражения коронавирусом.