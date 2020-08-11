  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

09:37
Билл Гейтс. Фото AFP
Билл Гейтс. Фото AFP
Теги:

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса.

В интервью Wired Гейтс заявил, что развитые страны справятся с инфекцией к концу 2021 года, в остальном мире пандемия закончится к концу 2022 года. По мнению миллиардера, коронавирус серьезно отбросил человечество назад, а на возвращение к уровню развития начала 2020 года потребуется несколько лет.

По последним данным Worldometers, в мире зафиксировано 20 258 243 случая заражения коронавирусом. Зарегистрировано 738 965 летальных исходов, выздоровел 13 189 391 человек.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир