Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса.

В интервью Wired Гейтс заявил, что развитые страны справятся с инфекцией к концу 2021 года, в остальном мире пандемия закончится к концу 2022 года. По мнению миллиардера, коронавирус серьезно отбросил человечество назад, а на возвращение к уровню развития начала 2020 года потребуется несколько лет.

По последним данным Worldometers, в мире зафиксировано 20 258 243 случая заражения коронавирусом. Зарегистрировано 738 965 летальных исходов, выздоровел 13 189 391 человек.