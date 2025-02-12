Bild: суд вынес приговор по делу о шантаже семьи Михаэля Шумахера

Суд города Вупперталь приговорил к трем годам лишения свободы 53-летнего мужчину, обвиняемого в шантаже семьи семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сообщает Bild.

По данным следствия, бывший сотрудник службы безопасности Шумахера сделал копии около 1500 личных фото и видео и продал их шантажисту. Тот вместе с сыном позвонил семье Шумахера в Швейцарии и потребовал деньги. Согласно обвинению, вымогатель требовал от семьи Шумахера 15 миллионов евро, угрожая опубликовать личные фотографии и видео в даркнете. Летом все трое были арестованы. Позднее шантажист и его сын признали свою вину, а экс-сотрудник службы безопасности отрицал причастность к преступлению. В среду суд также назначил сыну шантажиста наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, а бывшему сотруднику службы безопасности — два года условно.

Шумахеры — гоночное семейство. Самый известный — Михаэль, многократный чемпион «Формулы-1», легенда автоспорта. Сын Михаэля Мик также был гонщиком «Формулы-1», как и брат Ральф.