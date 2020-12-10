Белоруссия приостанавливает выезд через наземные КПП из-за COVID-19

Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает RT со ссылкой на постановление Совета министров.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в документе.

Данный указ касается автодорожных, железнодорожных и речных пунктов пропуска через границу.

Указанные изменения вступают в силу через 10 дней после подписания.

Действие постановления не распространяется на ряд исключительных случаев.

Напомним, с 1 ноября Белоруссия временно ограничила въезд иностранцев в страну, чтобы предотвратить распространение коронавируса.