Белоруссия приостанавливает выезд через наземные КПП из-за COVID-19
Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает RT со ссылкой на постановление Совета министров.
«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в документе.
Данный указ касается автодорожных, железнодорожных и речных пунктов пропуска через границу.
Указанные изменения вступают в силу через 10 дней после подписания.
Действие постановления не распространяется на ряд исключительных случаев.
Напомним, с 1 ноября Белоруссия временно ограничила въезд иностранцев в страну, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/ussr/news/811574-belorussiya-vyezd-priostanovka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю