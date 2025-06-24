Белоцерковского не хотели брать на роль Гаврилова в фильме «Федя. Народный футболист»

Актер Дмитрий Белоцерковский рассказал, что из-за лишнего веса его кандидатуру на роль футболиста Юрия Гаврилова в фильме «Федя. Народный футболист» не хотели одобрять.

«На роль Гаврилова меня вообще не хотели брать. Он такой худенький, слегка долговязый. Возможно, мы с ним лицом слегка похожи. Носы у нас четкие, большие, красивые, глаза небольшие. Я сказал агенту, звоните, скажите, что я через две недели похудею, буду самым что ни на есть футболистом», — цитирует актера ТАСС.

По словам Белоцерковского, он похудел на 10 килограммов. Актер перестал пить пиво.

«Понятно, что Гаврилов был другим, но мы с ним похожи по внутреннему какому-то огоньку. Я на себя в картине посмотрел и воскликнул: «Вау!» — добавил актер.

После выхода фильма некоторые зрители говорили, что Белоцерковский не похож на Гаврилова. Однако актер читал и много хороших отзывов о своем образе.

Фильм «Федя. Народный футболист» посвящен трехкратному чемпиону СССР и бронзовому призеру Олимпийских игр Федору Черенкову. Юрий Гаврилов — одноклубник Черенкова по «Спартаку».

Картина вышла в российский прокат 31 октября 2024 года. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, а его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.