Baza: у комментатора Скворцова произошло кровоизлияние в мозг

У спортивного комментатора Романа Скворцова случилось кровоизлияние в мозг. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данным источника, Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения. Предварительно известно, что пострадавший в сознании.

В больницу Скворцов попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. Пока неизвестно, что именно произошло. Есть версия, что его могли избить, а по другой версии — он упал и ударился головой.