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10 февраля 2025, 09:49

Baza: у комментатора Скворцова произошло кровоизлияние в мозг

Камила Абдурахманова
корреспондент
Роман Скворцов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

У спортивного комментатора Романа Скворцова случилось кровоизлияние в мозг. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данным источника, Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения. Предварительно известно, что пострадавший в сознании.

В больницу Скворцов попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. Пока неизвестно, что именно произошло. Есть версия, что его могли избить, а по другой версии — он упал и ударился головой.

Источник: Baza
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Роман Скворцов
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