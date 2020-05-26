Baza: Строители ЖК «Тушино 2018», который принадлежит Федуну, устроили забастовку из-за задержки зарплаты

Строители ЖК «Тушино 2018» собрались у стройки напротив стадиона «Спартака» из-за задержки зарплаты, сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям источника, у стройки собрались около ста человек. Строителям неоднократно обещали выплатить зарплату, однако сегодня вышел очередной последний дедлайн. На место приехади полицейские, но никаких серьезных столкновений не было.

ЖК «Тушино 2018» является проектом владельца «Спартака» Леонида Федуна.