Baza: Рамзан Кадыров идет на поправку
23 мая 2020, 23:54
Глава Чечни и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров поправляется после болезни, утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на его лечащих врачей.
Источник сообщает, что Кадырова доставили в Москву в уже достаточно серьезном состоянии, но организм главы борется с вирусом. Терапия хорошо воспринимается организмом, и теперь медики дают достаточно позитивные прогнозы.
Также отмечается, что сегодня Кадыров прошелся по палате.
Ранее СМИ сообщили Кадыров заразился коронавирусом и был доставлен в Москву, но гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что у главы республики все хорошо со здоровьем.
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