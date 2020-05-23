Baza: Рамзан Кадыров идет на поправку

Глава Чечни и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров поправляется после болезни, утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на его лечащих врачей.

Источник сообщает, что Кадырова доставили в Москву в уже достаточно серьезном состоянии, но организм главы борется с вирусом. Терапия хорошо воспринимается организмом, и теперь медики дают достаточно позитивные прогнозы.

Также отмечается, что сегодня Кадыров прошелся по палате.

Ранее СМИ сообщили Кадыров заразился коронавирусом и был доставлен в Москву, но гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что у главы республики все хорошо со здоровьем.