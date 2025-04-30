Baza: Матвею Сафонову может грозить уголовное дело

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия 14 апреля написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, в котором попросила привлечь футболиста к уголовной ответственности за неуплату алиментов, сообщает Sport Baza.

По данным источника, сотрудники ФССП уже начали доследственную проверку. Адвокаты игрока утверждают, что Сафонов исправно платит алименты и не пропустил ни одного платежа. По их словам, Матвей ежемесячно вносит на счет по миллиону рублей и оплачивает установленные алименты по решению суда.

Адвокаты вратаря считают, что Анастасия своими действиями пытается дестабилизировать эмоциональное состояние футболиста и оказать давление для получения 60 миллионов, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022-2024 годы.

В апреле 2025 года бывшая жена Сафонова требовала признать вратаря банкротом.