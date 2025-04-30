Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

30 апреля, 14:10

Baza: Матвею Сафонову может грозить уголовное дело

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия 14 апреля написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, в котором попросила привлечь футболиста к уголовной ответственности за неуплату алиментов, сообщает Sport Baza.

По данным источника, сотрудники ФССП уже начали доследственную проверку. Адвокаты игрока утверждают, что Сафонов исправно платит алименты и не пропустил ни одного платежа. По их словам, Матвей ежемесячно вносит на счет по миллиону рублей и оплачивает установленные алименты по решению суда.

Адвокаты вратаря считают, что Анастасия своими действиями пытается дестабилизировать эмоциональное состояние футболиста и оказать давление для получения 60 миллионов, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022-2024 годы.

В апреле 2025 года бывшая жена Сафонова требовала признать вратаря банкротом.

Источник: Sport Baza
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Динамов

    Сафонов никогда не вернётся в Россию, так что плевать он хотел на купленных за взятку этой шLюхой российских копов. А вообще такой богач, как Сафонов, странно, что такой глупый - нанял бы киLLера и решилась бы проблема мигом.

    02.05.2025

  • Flamenco

    походу она "девушка" с древнейшей профессией... и он мог найти её в барделе

    02.05.2025

  • валерон

    Где такую суку нашёл Матвей,сама зарабатывать не хочет.Знает если будет работать будет иметь 50т.в среднем.А тут можно и миллионы урвать.

    30.04.2025

  • Ilya Gudman

    А главное ненасытная ))

    30.04.2025

  • Ilya Gudman

    Парни не женитесь , 21 й век - век блядства и вверх несправедливости законов в отношении мужчин , мотайте на ус , не ходите по клубам и не ищите там для себя будущих подруг иначе один путь как у Сафонова , в 9ти случаях из 10 ти на выхлопе будет именно так )

    30.04.2025

  • Артемон Доберманов

    Ух злющая какая

    30.04.2025

  • инок

    Теперь понятно почему Матвей от нее ушел. Когда девушка из себя ничего не представляет и зациклена только на деньгах, то партнер естественно это будет чувствовать. Счастливым рядом с таким человеком ты не будешь никогда.

    30.04.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Где ж он когда-то откопал эту гниду? P.S. По ходу, она хохлушка, раз ее защищает один местный минусатор)))

    30.04.2025

  • shafir07

    Сафонов с головой не дружит, по всем его бабам видно

    30.04.2025

    • Экс-директор ФК «Новосибирск» не признал вину в мошенничестве на 21 миллион рублей

    Первомайские праздники: сколько длятся выходные, когда выходить на работу, нерабочие на 9 мая

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости