Глава Чечни Рамзан Кадыров сложно переносит заболевание коронавирусом: он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, врачи считают, что инфицирование организма Рамзана Кадырова произошло около 2-3 недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова.

Абдурешидов был болен коронавирусом, и Рамзан Кадыров решил поддержать его. Однако, глава Чечни вошел в «красную зону» в ненадлежащих средствах защиты и даже обнял больного.

Как отмечает Baza, через неделю Кадыров почувствовал себя плохо, однако сначала он списал все на ОРВИ. Из-за этого время было упущено, — и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики и почетного президента ФК «Ахмат» бьются московские врачи. У него серьезное поражение легких, подчеркивает Telegram-канал.