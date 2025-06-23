Baza: главу новомосковского колледжа олимпийского резерва могли застрелить в результате конфликта из-за долгов

Глава новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов мог быть убит в результате ссоры из-за долгов, сообщает Baza.

О смерти Архипова и его адвоката Евгения Аксенова стало известно 23 июня. Их тела обнаружили в Тульской области.

По информации источника, убитые давали деньги под проценты. 23 июня они должны были встретиться с очередными должниками. Существует вероятность, что там произошел конфликт, в результате которого Архипова и Аксенова застрелили.