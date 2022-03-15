Байсултанов: «Мы планируем провести ряд открытых международных спортивных мероприятий в ближайшее время»

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов на пресс-конференции в ТАСС заявил, что из бюджета субъектов РФ будет выделена дополнительная финансовая помощь для проведения ряда открытых международных мероприятий на территории России.

«Считаем необходимым придать официальный статус открытым международным спортивным соревнованием, в том числе и особо значимым, провозимым на территории РФ или за ее пределами, вне зависимости от наличия в календаре Международной спортивной федерации.

Мы планируем провести ряд открытых международных спортивных мероприятий и соревнований в ближайшее время, также будет представлена дополнительная финансовая помощь из бюджета субъектов РФ на обеспечение тренировочного процесса и на материальное стимулирование спортсменов. Разработан комплекс мер по производству спортивного инвентаря и оборудования в рамках импортозамещения", — сказал Байсултанов.

Российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.