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Сегодня, 11:04

Байсултанов: «Мы планируем провести ряд открытых международных спортивных мероприятий в ближайшее время»

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Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов на пресс-конференции в ТАСС заявил, что из бюджета субъектов РФ будет выделена дополнительная финансовая помощь для проведения ряда открытых международных мероприятий на территории России.

«Считаем необходимым придать официальный статус открытым международным спортивным соревнованием, в том числе и особо значимым, провозимым на территории РФ или за ее пределами, вне зависимости от наличия в календаре Международной спортивной федерации.

Мы планируем провести ряд открытых международных спортивных мероприятий и соревнований в ближайшее время, также будет представлена дополнительная финансовая помощь из бюджета субъектов РФ на обеспечение тренировочного процесса и на материальное стимулирование спортсменов. Разработан комплекс мер по производству спортивного инвентаря и оборудования в рамках импортозамещения", — сказал Байсултанов.

Российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

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