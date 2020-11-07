«Ты уволен!» Леброн потролил Трампа после победы Байдена на президентских выборах США
Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о победе Джо Байдена на президентских выборах в США.
Леброн на своей странице в Twitter опубликовал изображение с 45-м президентом США, вторым участником голосования Дональдом Трампом.
«Ты уволен!» — подписал он пост.
Также Леброн опубликовал отредактированную картинку: 77-летний представитель Демократической партии Байден выпрыгивает выше и баскетбольного щита и блокирует бросок 74-летнего республиканца Трампа.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.