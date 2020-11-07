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«Ты уволен!» Леброн потролил Трампа после победы Байдена на президентских выборах США

20:28
Пост Леброна Джеймса. Фото Twitter
Пост Леброна Джеймса. Фото Twitter
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Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о победе Джо Байдена на президентских выборах в США.

Леброн на своей странице в Twitter опубликовал изображение с 45-м президентом США, вторым участником голосования Дональдом Трампом.

«Ты уволен!» — подписал он пост.

Также Леброн опубликовал отредактированную картинку: 77-летний представитель Демократической партии Байден выпрыгивает выше и баскетбольного щита и блокирует бросок 74-летнего республиканца Трампа.

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