Байден получил достаточно голосов выборщиков, чтобы стать президентом США

Американский политик Джо Байден получил достаточное количество голосов выборщиков для победы на выборах президента США, информирует CNN. 77-летний демократ получил 302 голоса. Для победы нужно было 270 голосов. Экс-президент США Дональд Трамп набрал 232 голоса.

Американский конгресс 6 января должен утвердить эти результаты. Хотя голосование выборщиков еще не закончено , уже понятно, что математически Байдена опередить нельзя. Ожидается, что он наберет 306 голосов.

Напомним, что президентские выборы в США состоят из двух ступеней — всенародного голосования (в котором Байден победил) и голосования коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия. Они отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовал их штат. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе.

Байден, победив на выборах 2020 года в возрасте 77 лет, стал старейшим в истории страны президентом на момент избрания.