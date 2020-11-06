Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в беседе с «СЭ» отреагировал на известие о смерти знаменитого сатирика Михаила Жванецкого.

— Боже мой! Ужасно жалко. В последний раз я его видел достаточно давно — год или два назад. Встретились вроде на премьере какой-то, — сказал Баринов «СЭ». — Мы с ним общались, раньше намного чаще. Я звонил ему из Одессы, когда гулял по проспекту Жванецкого. Это очень печальное известие. Мне кажется, сейчас никто так не умеет шутить. Человек необыкновенного таланта и ума. У него был такой щедрый талант, он всегда дарил людям столько радости и поводов для размышления. В нем все так сочеталось: и лирика, и юмор, и ирония. Это было фантастическое явление. В первый раз я его увидел еще в Ленинграде лет 50 назад. Он выступал в Центральном доме работников искусств. Жванецкий — это очень большая утрата для всех.

Он часто приходил в театр «Квартет И», где я играл. После «Дня выборов» он сказал мне: «Ужасно замечательный ужасный генерал!». Это все его стиль. Я помню и более поздние выступления, когда он приходил со своим портфелем. Люди сидели везде: на полу, на сцене. Помню вышел Гриша Горин поблагодарить его, а там народ требовал продолжения, Жванецкий им показывал, что портфель пуст. Горина тогда не принимали в союз писателей. Жванецкий ему сказал: «Гриша, ты не расстраивайся, что тебя не приняли в члены союза писателей, там только одни члены остались!». Михаил стоял над всеми. Он очень любил страну, народ, Одессу. Ему все давалось через боль, он очень болел за это. Вечная ему память!

Про футбол мы с ним что-то ни разу не говорили, хотя он мне намекал как-то. Что-то он шутил на эту тему, но я тогда был крепко навеселе, не запомнил его шутку. (Сергей Федоров)