Бах рассказал, что позиция МОК по допуску россиян встречает все больше поддержки

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что позиция по поводу допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе встречает все больше поддержки.

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, для выполнения нашей миссии. Многочисленные чемпионаты мира и квалификационные соревнования с участием россиян были организованы без серьезных происшествий, потому что спортсмены выступают на соревнованиях с олимпийским духом», — цитирует «РИА Новости» Баха со ссылой на Inside the Games.

4 сентября Бах высказался о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже. По его словам, спортсмены, которые не поддерживают СВО и не связаны с вооруженными силами, должны быть допущены на Игры в нейтральном статусе.