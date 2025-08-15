Статьи
15 августа, 18:52

Автобус с футболистами попал в ДТП под Омском

Игнат Заздравин
Корреспондент

Футбольная команда из Тюмени попала в ДТП в Тюкалинском районе Омской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщается, что команда, которая ехала на автобусе, попала в ДТП с участием трех грузовиков и легкового автомобиля. После инцидента медицинская помощь потребовалась водителю легковушки и одному из пассажиров автобуса со спортсменами.

В данный момент информация о пострадавших уточняется.

Источник: УМВД России по Омской области
Футбол
