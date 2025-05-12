Авербух поделился историей отношений с Лизой Арзамасовой

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух рассказал об отношениях с актрисой Лизой Арзамасовой.

«Сказать, что была какая-то любовь с первого взгляда... Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, воздушная, участница проекта», — сказал он в интервью Ксении Собчак.

Авербух рассказал, что познакомились они на телевизионном проекте, когда ей было 15 лет, а ему — 37. Хореограф отметил, что тогда их связывала только работа, но подчеркнул, что на тот момент она была уже «молодой женщиной».

Авербух и Арзамасова поженились в 2020 году.