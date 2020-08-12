Матч 1/4 финала «Аталанта» — «ПСЖ» комментирует Нобель Арустамян. Изначально на эфир был назначен другой комментатор — Александр Шмурнов.

При этом Шмурнова также нет в списке комментаторов на игры 2-го тура Тинькофф-РПЛ.

В первом туре чемпионата России Шмурнов комментировал игру «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Ранее стало известно, что главный арбитр встречи Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавший на игре ВАР, не получили назначений на второй тур.