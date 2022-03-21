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Сегодня, 08:42

Артист балета Барышников заявил, что Медведев должен быть допущен до участия в Уимблоне

Михаил Барышников считает, что Даниил Медведев должен быть допущен до участия в Уимблоне
Виктория Кравченко
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Михаил Барышников.
Фото Global Look Press

Российский артист балета Михаил Барышников считает, что теннисист Даниил Медведев должен быть допущен до выступления на Уимблдоне.

«Я считаю, что неправильно возлагать тяжесть политических решений страны на плечи артистов и спортсменов, у которых могут быть уязвимые члены семьи в их родной стране. Для таких людей нейтралитет является мощным заявлением. И если вы хотите, чтобы я был конкретным, Даниил Медведев должен играть на Уимблдоне», — цитирует Барышникова The Guardian.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Даниил Медведев ранее согласился выступать на турнирах в нейтральном статусе.

В середине марта британский министр спорта, туризма, наследия и гражданского общества Найджел Хаддлстон сделал скандальное заявление: по словам чиновника, правительство Соединенного Королевства рассматривает возможность введения дополнительных требований к российским и белорусским спортсменам для их допуска к соревнованиям на территории страны, в частности на Уимблдонский теннисный турнир, который в этом году должен пройти с 27 июня по 10 июля. Требования могут носить политический характер и быть направлены даже на игроков, постоянно живущих за пределами России, в том числе — на нынешнюю первую ракетку мира Даниила Медведева.

Даниил Медведев. Медведева могут не пустить на Уимблдон из-за санкций. Реально ли это?
Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/mikhail-baryshnikov-do-not-punish-russian-artists-and-athletes-for-war-in-ukraine
Теннис
Даниил Медведев
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