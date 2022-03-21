Артист балета Барышников заявил, что Медведев должен быть допущен до участия в Уимблоне

Михаил Барышников считает, что Даниил Медведев должен быть допущен до участия в Уимблоне

Российский артист балета Михаил Барышников считает, что теннисист Даниил Медведев должен быть допущен до выступления на Уимблдоне.

«Я считаю, что неправильно возлагать тяжесть политических решений страны на плечи артистов и спортсменов, у которых могут быть уязвимые члены семьи в их родной стране. Для таких людей нейтралитет является мощным заявлением. И если вы хотите, чтобы я был конкретным, Даниил Медведев должен играть на Уимблдоне», — цитирует Барышникова The Guardian.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Даниил Медведев ранее согласился выступать на турнирах в нейтральном статусе.

В середине марта британский министр спорта, туризма, наследия и гражданского общества Найджел Хаддлстон сделал скандальное заявление: по словам чиновника, правительство Соединенного Королевства рассматривает возможность введения дополнительных требований к российским и белорусским спортсменам для их допуска к соревнованиям на территории страны, в частности на Уимблдонский теннисный турнир, который в этом году должен пройти с 27 июня по 10 июля. Требования могут носить политический характер и быть направлены даже на игроков, постоянно живущих за пределами России, в том числе — на нынешнюю первую ракетку мира Даниила Медведева.