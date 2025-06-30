Артем Ребров и Алексей Смертин приняли участие в Энерго Трейле

Энерго Трейл прошел в минувшие выходные на Кольской ВЭС — это забег на фоне крупнейшего ветропарка за полярным кругом в мире.

Событие объединило более 1000 любителей спорта и промышленного туризма из 83 городов и 37 регионов России. По итогам забега подсчитана суммарная выработка энергии участниками забега — ее хватит, чтобы осветить половину Мурманска в течение дня.

Масштабное спортивное благотворительное мероприятие прошло в 3-й раз. В качестве почетных гостей выступили чемпион России по футболу в составе «Спартака» Артем Ребров и экс-капитан нашей национальной команды, а сейчас ультрамарафонец Алексей Смертин.

На выбор любителей бега и профессиональных атлетов были представлены различные дистанции на 3, 8, 20 и 50 км, а также корпоративная эстафета на 50 км и детский забег на 600 метров.