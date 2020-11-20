Аршавин выиграл суд по алиментам у бывшей жены
Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выиграл суд против своей бывшей жены Юлии Барановской, сообщает Telegram-канал Mash. Теперь он сможет платить меньше алиментов, чем требовала его экс-супруга.
Разбирательства Аршавина и Барановской длились полгода. Бывший футболист заявил, что сейчас не может тратить на троих детей столько же, сколько раньше. По его словам, выступая за «Зенит», он мог давать на детей около пяти миллионов рублей, а после завершения карьеры его заработки стали меньше. Суд снизил выплаты до 300 тысяч в месяц на каждого ребенка.
После этого Аршавин подал еще один иск. Новые суммы показались ему завышенными. Он попросил платить еще меньше. Сегодня суд удовлетворил его иск. Алименты в пользу Барановской теперь составят около 3/8 от ежемесячных доходов бывшего игрока «Зенита».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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