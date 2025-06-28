Аршавин, Широков, Сычев и Билялетдинов включены в базу «Миротворца»

Российские футболисты Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Роман Адамов включены в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

Фомулировки о причинах внесения спортсменов разнятся. Бывшие игроки национальной сборной попали в базу в период с 2017 года по настоящее время. Последним стал Семшов, внесенный в базу в марте 2025 года.

27 июня стало известно, что экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров был внесен в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».