Апелляционная инстанция по делу Новосельцева и Кейру посчитала решение Таганского суда законным

Адвокат Екатерины Кейру Светлана Климова поделилась о решение Московского городского суда по делу своей подопечной и его бывшего мужа Ивана Новосельцева.

«Сегодня апелляционная инстанция посчитала, что решение Таганского суда — законное. Для меня как для адвоката, сегодня произошли очень странные вещи. В последнюю секунду нам поменяли состав суда. Изначально состав был один, а за 5 минут до начала заседания нам сказали, что состав полностью изменен. В ходе судебного заседания было оскорбительно слышать от представителей Новосельцева неприятные высказывания и насмешки. Суд даже делал ему замечания», — сказала Климова.

Также адвокат призналась, что не знает, как комментировать те странные дела, которые происходили сегодня, связанные с рассмотрением судом замечаний на протокол, которые ни Светлана, ни Екатерина не подвали.

«Мы будем обжаловать это решение. Надеюсь, что правда юриспруденции будет на нашей стороне, и справедливость восторжествует», — добавила Светлана Климова.

Согласно решению Таганского суда в пользу его сына было взыскано 1/4 алиментов от всех его доходов. По постановлению суда эта сумма составляет 20 195 рублей.

Судебное разбирательство семейной пары началось еще в 2019 году, когда Новосельцев отказался платить алименты своей жене и подал иск на определение отцовства, подозревая Екатерину в измене.

(Елизавета Денисова)