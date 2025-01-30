Анохина доставили в Тверской суд

Бывшего гендиректора букмекерской компании FONBET Сергея Анохина доставили в Тверской суд, сообщается корреспондент «СЭ» с места событий.

О задержании Анохина по делу о взятке стало известно в среду, 29 января.

51-летний функционер обвиняется в даче взятки в размере 60 миллионов рублей.

Ранее Анохин был главой Московской федерации футбола (с 2013 по 2022 год), вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) с 2016 по 2022 год, а также руководил футбольным клубом «Химки».