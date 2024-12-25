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Седокова — о смерти Тиммы: «У меня пока не получается жить как раньше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Певица Анна Седокова сообщила, что вместе с семьей экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы организовать прощание с ним.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжелый период. Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить как раньше. Обращаюсь с просьбой к представителям СМИ: проверяйте источники, у которых берете комментарии. Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью.

Вместе с мамой, и сестрой Яниса, а также при поддержке стран мы стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей.

Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе», — написала Седокова в своих соцсетях.

В ночь на 17 декабря стало известно о смерти Тиммы. По предварительным данным, 32-летний баскетболист покончил с собой.

В декабре этого года пара развелась после четырех лет совместной жизни.

24 декабря тело Тиммы транспортировали из России в Латвию.

Янис Тимма
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