Олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» эфир «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» с участием ведущего Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.

«Есть Бузова, есть Губерниев. Они оба неадекватные. С Губерниевым мы не очень общались, он неправильный человек. Он повел себя не как мужчина. У него отсутствует мужское начало. А Бузова — чудовище», — сказала Резцова.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России