«Постель в отеле — это не футбольное поле!» Махалов поддержал Дзюбу
10:14
Известный телеведущий и журналист Андрей Малахов прокомментировал появление в интернете интим-видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«Постель в отеле — это не футбольное поле! Дзюба лучший. Держись!» — написал Малахов в Instagram.
Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.
Позднее футболист прокомментировал случившееся.
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