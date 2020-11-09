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«Постель в отеле — это не футбольное поле!» Махалов поддержал Дзюбу

10:14
Артем Дзюба. Фото "СЭ"
Артем Дзюба. Фото "СЭ"
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Известный телеведущий и журналист Андрей Малахов прокомментировал появление в интернете интим-видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Постель в отеле — это не футбольное поле! Дзюба лучший. Держись!» — написал Малахов в Instagram.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.

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