Известный телеведущий и журналист Андрей Малахов прокомментировал появление в интернете интим-видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Постель в отеле — это не футбольное поле! Дзюба лучший. Держись!» — написал Малахов в Instagram.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.