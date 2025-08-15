Карпов — о встрече Путина и Трампа: «Сравнение с шахматами уместно»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что сравнение переговоров глав России и США на Аляске с шахматной партией вполне уместно.

«Сравнение с шахматами уместно, тем более что у Трампа был предшественник — не президент, но советник президента Бжезинский, который писал даже работу «Великая шахматная доска». Трамп знает и в курсе этой работы, наверное», — цитирует Карпова ТАСС.

По словам шахматиста, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа является позитивной, в том числе для спорта. Он рассчитывает на то, что лидеры двух стран договорятся.

До этого предстоящую встречу с Путиным сравнил с шахматной партией сам Трамп. Переговоры должны пройти 15 августа.