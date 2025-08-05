Жена погибшего комментатора Гришина Анастасия: «Его нет, и эта самая большая боль в нашей жизни и худший день»

Супруга погибшего комментатора Александра Гришина Анастасия опубликовала пост на его странице в соцсети.

«Саши не стало... Я (его супруга Анастасия) не знаю, что писать. Его нет, и эта самая большая боль в нашей жизни и худший день... Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на счастье и выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка.

Я очень прошу СМИ не трогать нас и семью. Прошу проявить уважение к памяти Александра. Это лучший человек, который был и будет в моей жизни.

Бесконечно люблю тебя! И мы обязательно с тобой будем вместе, но уже на небесах, родной мой», — написала Гришина.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы по футболу. Комментатору было 47 лет.