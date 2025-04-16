Ана Иванович и Швайнштайгер расстались. У пары трое детей

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович и экс-футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет брака.

По информации Bunte, пара распалась около двух месяцев назад. У них осталось трое сыновей: Лука (7 лет), Леон (4) и Тео (1).

37-летняя сербка сейчас живет с детьми в Белграде, а Швайнштайгер продолжает работу экспертом на немецком телевидении и много путешествует.

Иванович завершила теннисную карьеру в 2016 году. Она выиграла 15 турниров в одиночном разряде. Швайнштайгер является восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и чемпионом мира.