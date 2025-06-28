«Алые паруса» 2025: смотреть трансляцию концерта и фестиваля в прямом эфире

Фестиваль «Алые паруса» 2025 проходит в Санкт-Петербурге в субботу, 28 июня.

Начало праздничного концерта после сбора выпускников, их родителей или близких и учителей на Дворцовой площади запланировано на 22.00 по московскому времени.

Хедлайнером станет певица Надежда Кадышева. На концерте также выступят «Иванушки International», The Hatters, Зара, Bearwolf, Akmal', «5УТРА», Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи».

После концерта запланированы традиционные пиротехническое шоу и салют на Дворцовой набережной, с 0.30 до 1.10 по местному времени. В это время по акватории Невы в центре Санкт-Петербурга пройдет знаменитая бригантина под алыми парусами.

Смотреть трансляцию праздника «Алые паруса» 2025 в прямом эфире можно бесплатно в прямом эфире на Пятом канале с 22.00.

