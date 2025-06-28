«Алые паруса» 2025: кто выступит на фестивале и как смотреть

Надежда Кадышева и «Иванушки International» выступят на фестивале «Алые паруса» 2025

В Санкт-Петербурге состоится фестиваль «Алые паруса» 2025 в субботу, 28 июня.

После сбора выпускников, их родителей и учителей на территории Дворцовой площади в 22.00 начнется большой праздничный концерт.

Хедлайнером праздничного концерта станет певица Надежда Кадышева. Также ожидается выступление «Иванушек International», The Hatters, Зары, Bearwolf, Akmal', «5УТРА», Вадима Самойлова из группы «Агата Кристи».

Попасть на музыкальный концерт «Алые паруса» 2025 смогут только выпускники 11-х классов, их родители или близкие и учители по пригласительным билетам. Вход на площадь будет организован через специальные пропускные пункты.

Смотреть трансляцию праздника «Алые паруса» 2025 в прямом эфире можно бесплатно в прямом эфире на Пятом канале с 22.00.

Подробную информацию о проведении праздника «Алые паруса» 2025 и местах просмотра можно изучить в материале «СЭ».