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Сегодня, 15:15

«Алые паруса» 2024: кто выступит на фестивале и как смотреть

Люся Чеботина и Алсу выступят на фестивале «Алые паруса» 2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Певица Люся Чеботина.
Люся Чеботина.
Фото Global Look Press

28 июня в Санкт-Петербурге состоится фестиваль «Алые паруса» 2024. После сбора выпускников, их родителей и учителей на территории Дворцовой площади в 22.00 начнется праздничный концерт.

Концертная программа в 2024 году разделена на несколько тематических блоков. В первом блоке зрителей ждет выступление певца Амирчика, а после него — IOWA. На сцене также появятся ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером всего концерта станет Мот, а в качестве ведущих выступят Митя Хрусталев и Ида Галич.

Попасть на музыкальный концерт «Алые паруса-2024» смогут только выпускники 11-х классов, их родители и учителя по пригласительным билетам. Вход на площадь будет организован через специальные пропускные пункты.

Смотреть видеотрансляцию праздника «Алые паруса» 2024 можно будет в прямом эфире и бесплатно на Пятом канале с 22.00.

Более подробная информация о проведении праздника «Алые паруса» — 2024 доступна по ссылке в материале «СЭ».

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