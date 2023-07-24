Алиев рассказал о российской поддержке в развитии мини-футбола в Китае

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев рассказал, что мини-футбол при поддержке Ассоциации мини-футбола России (АМФР) получил достаточно широкое развитие в Китае.

«Могу смело утверждать, что при поддержке АМФР мини-футбол в Китае получил достаточно широкое развитие, особенно на школьном и студенческом уровнях, тем более что эта страна обладает мощной спортивной инфраструктурой, — сказал Алиев ТАСС. — Китай — очень надежный и верный соратник, они смело перенимают лучший опыт других стран, приглашают сильных специалистов, готовы учиться и вкладывать в это средства. Не случайно министр спорта нашей страны Олег Матыцин выделяет Китай как одного из приоритетных партнеров, а также высоко оценивает принятую там модель централизованного управления спортом со стороны государства, заимствованную у СССР».

15 июля президент РФС Александр Дюков рассказал ТАСС, что организация и Китайская футбольная ассоциация имеют полное взаимопонимание и продолжат сотрудничество.