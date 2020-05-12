Алексей Ягудин: «Скоро будем в туалет по пропускам ходить»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин показал ролик, на котором он радуется возвращению в Москву после самоизоляции из-за коронавируса.

— 21-й век на дворе! Скоро будем в туалет по пропускам ходить. Дожили... Но сегодня у нас с Таней праздник, — написал Ягудин в своем Instagram.

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина является супругой бывшего фигуриста. Сам Ягудин является олимпийским чемпионом, также он четырежды выигрывал чемпионат мира.