Актер Алексей Панин отказался осуждать Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом. Ранее стало известно, что известный болельщик «Спартака» в нетрезвом виде спровоцировал аварию, в ее результате погиб водитель фургона, в который въехал актер.

— Я не имею права Михаила осуждать. У меня были ситуации, когда я садился за руль пьяный. Но в тот момент я об этом не думал. На мое счастье, меня тогда пронесло, — цитирует kp.ru Панина. — Поэтому я не имею права комментировать Мишины поступки. Мне очень жалко погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова и его родных. Тем не менее считаю, что весь актерский цех должен за Мишу Ефремова заступиться.