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Сегодня, 20:52

Дементьев: «Михаил Овечкин — человек большой души. Нам всем его будет не хватать»

Алина Савинова
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Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о смерти отца российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Знал Михаила Овечкина лично и очень давно. Человек большой души, хороший друг. Он был заметен на хоккейной арене, у него всегда было доброе слово для любого. Очень жизнерадостный, великолепный человек. Нам всем его будет не хватать. Тяжело семье, я выражаю свои слова поддержки. Есть неизбежные вещи в жизни. Все мы проходим через такие испытания, потерю родных и близких. Пусть земля будет пухом этому великолепному человеку, прекрасному другу и знаменитому отцу», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-otets-ovechkina-chelovek-bol-shoj-dushi-nam-vsem-ego-budet-ne-hvatat/
Александр Овечкин
Алексей Дементьев
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