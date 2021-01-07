Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался по поводу событий, произошедших в среду, 6 декабря, в США. В Вашингтоне сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США, где проходило заседание по подведению итогов президентских выборов.

В митинге, который перерос в столкновения с властями, приняли участие десятки тысяч сторонников Трампа. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

«Может, это все делается для того, чтобы запретить ношение оружия? Как вариант, конечно, но мы можем только гадать, что да как там. Огнестрельное оружие предназначено для самообороны. И оно может предотвратить беспорядки... Но это мое мнение. В девяностые годы, когда распадалась наша страна, оружия было еще больше. Его не брал только ленивый, поэтому ситуация в чем-то похожа.

Всегда нужно рассматривать вопрос с точки зрения, кто больше получит с этого. Кому это нужно? Тот, кто получит с этого те же финансы. В США каждый штат имеет вес, все зависит от того, в каком штате ты живешь. К нам тоже это может прийти, все же идет оттуда! И законы, и те же должности. Когда СССР распался, то у нас не было таких должностей как сейчас. Губернаторы, президенты... Это же все не наши слова. И да, я не исключаю, что к нам это все может прийти", — сказал Шлеменко.

(Владислав Флегонтов)