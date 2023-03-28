Поветкин: «Думаю, Усика прижали. Как он сказал — так нельзя говорить»

Бывший регулярный чемпион мира WBA в тяжелом весе Александр Поветкин прокомментировал «СЭ» оскорбительные высказывания украинского чемпиона WBA, IBF, WBO Александра Усика в адрес России, которые тот сделал в январе этого года.

«Как я отреагировал… Не очень позитивно, — сказал Поветкин. — Я его знаю вообще с другой стороны. Думаю, у него выбора не было никакого, либо — прижали так, что он не мог другое сказать. Честно, не знаю. Ничего плохого о нем сказать не могу, а то, что он сказал — нельзя так говорить.

Год назад Поветкин списывался с Усиком. По словам российского боксера, с тех пор они больше не общались. «Все, у нас нет никакого общения. Пообщались», — отметил Поветкин.

По словам Поветкина, при встрече с Усиком он бы поинтересовался, почему тот «так думает про Россию» и «почему у него такое отношение».

«Владимир Владимирович [Путин] все правильно сделал, — добавил Поветкин. — Если бы он этого не сделал, то на нашей территории была бы война. Это разве нам нужно? Вот и все. Человек все правильно сделал».