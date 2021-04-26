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Актер Паль рассказал о причинах драки с бывшим игроком ЦСКА

14:30

Актер Александр Паль назвал полицейским причину нападения на бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА Кевина Антипова, сообщает телеканал «360».

Актер заявил, что Антипов был в нетрезвом состоянии и пытался справить нужду, находясь рядом с его автомобилем. Драка началась после того, как спортсмен проигнорировал замечание Паля.

25 апреля стало известно, что актера Паля задержали в Москве за избиение бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА. Кевин Антипов был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами.

Российский актер избил бывшего хоккеиста ЦСКА с англоязычным именем. Подробности инцидента  

Дополнительная информация:

https://360tv.ru/news/znamenitosti/smi-pal-rasskazal-politsejskim-prichinu-napadenija-na-hokkeista/

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