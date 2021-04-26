Актер Паль рассказал о причинах драки с бывшим игроком ЦСКА
14:30
Актер Александр Паль назвал полицейским причину нападения на бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА Кевина Антипова, сообщает телеканал «360».
Актер заявил, что Антипов был в нетрезвом состоянии и пытался справить нужду, находясь рядом с его автомобилем. Драка началась после того, как спортсмен проигнорировал замечание Паля.
25 апреля стало известно, что актера Паля задержали в Москве за избиение бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА. Кевин Антипов был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами.
Российский актер избил бывшего хоккеиста ЦСКА с англоязычным именем. Подробности инцидента
Дополнительная информация:
https://360tv.ru/news/znamenitosti/smi-pal-rasskazal-politsejskim-prichinu-napadenija-na-hokkeista/
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