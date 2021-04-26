Актер Паль рассказал о причинах драки с бывшим игроком ЦСКА

Актер Александр Паль назвал полицейским причину нападения на бывшего хоккеиста молодежного ЦСКА Кевина Антипова, сообщает телеканал «360».

Актер заявил, что Антипов был в нетрезвом состоянии и пытался справить нужду, находясь рядом с его автомобилем. Драка началась после того, как спортсмен проигнорировал замечание Паля.

25 апреля стало известно, что актера Паля задержали в Москве за избиение бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА. Кевин Антипов был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами.

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