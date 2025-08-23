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23 августа 2025, 15:07

Овечкин стал послом «Интервидения-2025»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал пятым послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», информирует ТАСС со ссылкой на организаторов.

&laquo;Интервидение-2025&raquo;: когда и&nbsp;где состоится отечественный аналог &laquo;Евровидения&raquo;.«Интервидение» — 2025: когда и где состоится отечественный аналог «Евровидения»

В сезоне-2024/25 Овечкин превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах НХЛ. За 20 сезонов в лиге россиянин забросил 897 шайб.

Ранее послами «Интервидения» стали российские певцы Дима Билан, Клава Кока, группа Ay Yola, а также заслуженная артистка России Пелагея Ханова.

Возрожденное «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, участие подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
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