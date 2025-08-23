Овечкин стал послом «Интервидения-2025»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал пятым послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», информирует ТАСС со ссылкой на организаторов.

В сезоне-2024/25 Овечкин превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов (894) в регулярных чемпионатах НХЛ. За 20 сезонов в лиге россиянин забросил 897 шайб.

Ранее послами «Интервидения» стали российские певцы Дима Билан, Клава Кока, группа Ay Yola, а также заслуженная артистка России Пелагея Ханова.

Возрожденное «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, участие подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.