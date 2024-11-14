Мостовой: «Меня ждут в Госдуме РФ. Съезжу, пообщаемся о жизни, о спорте»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о стажировке в Государственной думе РФ.

«Стажировка? Пообщались, меня ждут в Госдуме РФ. С кем — говорить не буду. Будет время, съезжу еще. Никакой должности, съезжу в комитет по спорту, поговорим о жизни, о спорте», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо». Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.