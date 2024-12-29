Мостовой: «Любимое новогоднее блюдо — салат оливье, приготовленный мамой»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своем любимом новогоднем блюде и ответил, как планирует встречать наступающий 2025 год.

«Мое любимое новогоднее блюдо — это салат оливье, приготовленный моей мамой! Именно мамой! Поверьте мне, за свою жизнь, каких только салатов я не ел... Тем более, что прожил много лет в Европе. И могу смело сказать, что мамин салат ни с чем не сравнить! Новый год планирую встретить, как и всегда! Сначала заедем к родителям, а затем будем спокойно отмечать дома. Хотя родители иногда ложатся, не дожидаясь полуночи! (Смеется.) Но в общем, как и все, в кругу семьи!» — заявил Мостовой «РБ Спорт».

По итогам 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» (39 очков) только по дополнительным параметрам. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» — 37 очков. «Динамо» занимает четвертую позицию с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество баллов.