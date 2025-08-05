Галлямов — о погибшем Гришине: «Александр был замечательным знатоком нашего вида спорта»

Российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на гибель комментатора Александра Гришина.

«Ужасная новость... Александр был замечательным знатоком нашего вида спорта, очень часто его оценки помогали более точно оценить тот или иной прокат. Это был голос фигурного катания, сдержанный, рассудительный, понятный, доступный... Александр, спасибо Вам за непередаваемые моменты. Покойтесь с миром...» — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

По словам Галлямова, в память о Гришине можно ввести специальный приз на «Русском вызове» или чемпионате России по прыжкам — за самый целостный образ или самое органичное выступление.

«Именно такими казались комментарии Александра», — отметил фигурист.