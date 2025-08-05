Статьи
5 августа, 14:14

Энберт — о погибшем Гришине: «Фигурное катание и он — это одно целое в нашей стране»

Павел Лопатко

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт отреагировал на гибель спортивного комментатора Александра Гришина.

«К сожалению, не знаю, что случилось. Мы были хорошо знакомы. Наверное, он по праву считался голосом фигурного катания. Когда выходил фильм «Несломленные» про нас с Натальей Забияко и про нашу подготовку к чемпионату мира в Японии, закадровый голос принадлежал именно Александру Гришину. Фигурное катание и он — это одно целое в нашей стране. Это большая потеря — и человеческая, и для нашего вида спорта. Это был суперпрофессионал, суперспециалист, который понимал все тонкости и нюансы», — цитирует Энберта «Газета.ру».

Энберт принес соболезнования родственникам Гришина и любителям фигурного катания.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы по футболу. Ему было 47 лет.

Источник: «Газета.ру»
