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Алаев: «Не отвечаю на звонки с незнакомых номеров»

Камила Абдурахманова
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Президент РПЛ Александр Алаев вспомнил о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по поводу того, что он не отреагировал сразу на кружок, присланный в телеграме.

— Вопрос по главе судейского комитета РФС Павлу Каманцеву. Если верна информация телеграм-канала «База» о том, что именно он «рассказал самарскому губернатору Вячеславу Федорищеву о существующей в российском футболе практике дачи взяток судьям, есть вопрос — почему он же, будучи главой судейства и членом исполкома, не говорил то же самое руководству РФС?

— Я не уверен в том, что это слова Каманцева. Я не буду это обсуждать. Павел Юрьевич ходит на футбол, его можно спросить. Меня информация о том, что он эти слова говорил, крайне удивила.

— Как отреагировали на слова Федорищева о том, что вы не отреагировали на кружок, который он вас прислал в телеграме?

— Это вопрос дискоммуникации. Есть правило — я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Видел пропущенный звонок, номер скрыт. Губернатор может меня найти за одну минуту. За одну! Надеюсь, что у нас будет личная встреча, на которой все вопросы обсудим, в том числе и вопрос коммуникации, — заявил Алаев «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
РФС
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев
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