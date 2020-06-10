Актриса «Кухни» призвала не устраивать травлю Ефремова за ДТП

Актриса сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова в своем Instagram высказалась о ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов и в результате которого погиб один человек. Она отметила, что травля, которая пошла после трагедии, может убить артиста.

— Я не друг Михаила Ефремова. Лишь коллега, — сказала Ксенофонтова. — Я надеюсь, что его друзья не только пойдут на различные шоу, которых будет сейчас множество, где будут обличать убийцу Ефремова, а его друзья будут бить себя в грудь и говорить, что мы пытались, мы говорили, мы пробовали. Надеюсь, что не только этим они будут пытаться поддержать его, но и реальной помощью. Человеческой помощью. Потому что, что-то подсказывает мне, что может произойти еще одна трагедия. Вот эта травля, которая уже начала организовываться и будет набирать обороты, она его просто убьет. Он может даже до суда не дожить. Вот просто сердце не выдержит. А еще я хочу сказать тем, кто сейчас рьяно призывает лишить его всех званий и наград, вы вообще... вы молодцы! Вы сначала заслужите эти награды, как заслужил Михаил Ефремов. Он ведь их не по блату себе приобрел. Не по знакомству. А любовью зрителей, трудом своим титаническим. И не вам отбирать эти награды. Я приношу соболезнования семье погибшего. Я приношу соболезнования, и хочу сказать слова поддержки семье Михаила Ефремова. Это страшное горе. Как-то так.

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет. По итогам заседания Таганского суда артист получил два месяца домашнего ареста.