Актриса Арзамасова и продюсер Авербух стали родителями

Актриса Елизавета Арзамасова и хореограф в фигурном катании Илья Авербух стали родителями. Об этом девушка рассказала в Instagram, выложив фотографию.

Для 47-летнего Авербуха это второй ребенок — у него есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

26-летняя Елизавета познает радость материнства впервые.

Пара поженилась в декабре 2020-го.