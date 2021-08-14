Актриса Арзамасова и продюсер Авербух стали родителями
22:24
Актриса Елизавета Арзамасова и хореограф в фигурном катании Илья Авербух стали родителями. Об этом девушка рассказала в Instagram, выложив фотографию.
Для 47-летнего Авербуха это второй ребенок — у него есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.
26-летняя Елизавета познает радость материнства впервые.
Пара поженилась в декабре 2020-го.
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