Актеру Щербакову диагностировали перелом черепа

Российский актер Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести после диагностированного перелома черепа, сообщает Mash.

По сведениям источника, 74-летнего актера нашла жена в час ночи на лестничной клетке без сознания. После того как Щербаков пришел в себя, он пожаловался на головную боль. Обследование показало, что у него сломано основание головы, проникающая черепо-мозговая травма, ушиб мозга и множественные переломы костей лица.

Сейчас Щербаков находится под наблюдением в общей палате нейрохирургии. Врачи делают все, чтобы не допустить отека мозга.

Борис Щербаков — народный артист России, актер театра и кино, а также актер дубляжа.