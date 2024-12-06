Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 12:12

Актеру Щербакову диагностировали перелом черепа

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Российский актер Борис Щербаков
Российский актер Борис Щербаков.
Фото Известия

Российский актер Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести после диагностированного перелома черепа, сообщает Mash.

По сведениям источника, 74-летнего актера нашла жена в час ночи на лестничной клетке без сознания. После того как Щербаков пришел в себя, он пожаловался на головную боль. Обследование показало, что у него сломано основание головы, проникающая черепо-мозговая травма, ушиб мозга и множественные переломы костей лица.

Сейчас Щербаков находится под наблюдением в общей палате нейрохирургии. Врачи делают все, чтобы не допустить отека мозга.

Борис Щербаков — народный артист России, актер театра и кино, а также актер дубляжа.

Читайте также
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
Орбан назвал отказ Киева от переговоров с РФ в 2022 году ошибкой
Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме «Ромы»
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за «мясной шторм»
Песков объяснил смену губернатора Курской области
«Торпедо» пригласит пойманную на допинге суперзвезду. Трансферные слухи России
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: запись и главные цитаты

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости